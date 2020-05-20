«Могу не есть по 3-4 дня». Виктория Боня рассказала об экспериментах с питанием

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала о своих экспериментах с питанием. 27 ноября 2019-го ей исполнилось 40 лет.

«Были в моей жизни эксперименты и с питанием. Знаете, я могу сказать себе: «Все, я пью воду или чай». И пью воду или чай. Я могу не есть по три или даже четыре дня. Просто ставлю себе цель и добиваюсь ее. И в этот момент идет еще работа над собой. Ты понимаешь, насколько ты сильная личность, а для меня всегда было интересно узнать, насколько я сильная. Потому что когда еда над тобой побеждает, ты понимаешь, что ничтожна перед своими слабостями и зависимостями.

Я пробую сыроедение каждый год летом. Это не диета, но это потрясающая возможность разгрузить свой организм, почистить его. Все продукты не проходят термическую обработку, но при этом ты чувствуешь прилив сил. Правда, сыроедение подходит далеко не каждому.

Я занимаюсь спортом, когда у меня есть время. Сейчас стала практиковать дыхательные практики, которыми делюсь у себя в инстаграме. Я выхожу на другой уровень осознания своего тела, знакомства со своим телом. Мне 40 лет, и сейчас это тот возраст, когда мой организм уже не молодеет и не будет держаться за счет юности и просто генетики. Сейчас начинается процесс увядания, и моя задача — дать еще больше возможностей для поддержания красоты моего тела", — приводит слова Виктории WomanHit.