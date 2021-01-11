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«Мое золото». Девушка Большунова показала, как они отдыхают после победы на «Тур де Ски»

22:46
Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Фото Instagram
Александр Большунов и Анна Жеребятьева. Фото Instagram
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Анна Жеребятьева, лыжница сборной России и девушка лидера мужской сборной России Александра Большунова, опубликовала в Instagram совместную фотографию с действующим обладателем Кубка мира.

На снимке Жеребятьева и Большунов отдыхают в бассейне.

«Мое золото», — подписала она пост.

Большунов одержал победу на многодневке «Тур де Ски», завершившейся в Валь-ди-Фьемме (Италия). Спортсмен на каждом этапе поднимался на пьедестал почета, выиграв общий зачет турнира второй год подряд.

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