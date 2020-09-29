«Мое любимое зеркало для селфи». Ефимова похвасталась фото в прозрачном бюстье

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новое фото в сториз Instagram. На снимке она позирует в прозрачном бюстье.

— Мое любимое зеркало для селфи, — написала Ефимова.

Самая популярная российская пловчиха не в первый раз выкладывает такие селфи. Она нанесла на зеркало специальную наклейку с пальмами и надписью «Наслаждайся закатом».

Ранее подписчики оценили другое фото Ефимовой на закате. На нем она позировала на сапе.