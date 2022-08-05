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Лопырева выложила летнее фото в мини-юбке и коротком топике

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Модель и телеведущая Виктория Лопырева опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.

39-летняя модель выложила летний снимок в черно-белой мини-юбке и коротком топике.

Виктория Лопырева. Фото Соцсети
Виктория Лопырева.
Фото Соцсети

Ранее Лопырева показала фото в коротеньком черном платье.

В 2018 году Лопырева была послом чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Также она ранее состояла в отношениях с нападающим «Динамо» Федором Смоловым.

Виктория Лопырева
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