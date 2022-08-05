«Сезон персиков». Жена Погребняка натянула трусики и похвасталась грудью в бикини

Мария Погребняк, жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, выложила новые фото в своих социальных сетях.

«Как повысить охваты и привлечь внимание, думаете голыми фоточками? Нет, надо просто сделать грамматическую ошибку и хейтеры напишут в 5 раз больше комментариев, правда они будут негативные.

Люди чаще приходят в восторг, видя ошибки других, так приятней осознавать, что ты хоть в чем-то лучше», – поделилась своим опытом Мария.

«Голые фоточки всегда в топе лайков, но ошибки в тексте топ», – подтвердила одна из подписчиц.

Павел и Мария вместе с 2014 года. Пара воспитывает трех сыновей: Артема, Павла и Алексея.