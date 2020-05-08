  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
-->
Новости   //    Женская лига

«Мне ее заведомо жалко». Тюльпанова посочувствовала новой возлюбленной Кержакова

11:13
Милана Тюльпанова. Фото Instagram.
Милана Тюльпанова. Фото Instagram.
Теги:

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, дала совет новой возлюбленной своего бывшего мужа.

— Какой бы она ни была, мне уже заведомо ее реально жалко. Она просто еще не знает, какой марлезонский балет у нее впереди. Скоро встретимся по ту сторону баррикад, — сказала Тюльпанова в прямом эфире Instagram

Ранее появлялась информация, что 37-летний Кержаков встречается с кинопродюсером Евгенией Ледащевой.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир