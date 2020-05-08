«Мне ее заведомо жалко». Тюльпанова посочувствовала новой возлюбленной Кержакова

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-футболиста «Зенита» и сборной России Александра Кержакова, дала совет новой возлюбленной своего бывшего мужа.

— Какой бы она ни была, мне уже заведомо ее реально жалко. Она просто еще не знает, какой марлезонский балет у нее впереди. Скоро встретимся по ту сторону баррикад, — сказала Тюльпанова в прямом эфире Instagram

Ранее появлялась информация, что 37-летний Кержаков встречается с кинопродюсером Евгенией Ледащевой.