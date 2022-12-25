Месси показал видео, как его жена танцевала в обтягивающем платье в канун Рождества
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вместе с семьей отдыхает после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.
В социальных сетях 35-летний форвард опубликовал видео, на котором его жена Антонелла Рокуццо танцует перед ним в облегающем красном платье.
Женщина репостнула себе в аккаунт видео Месси и подписала его эмодзи с сердечком.
Пользователи соцсетей поздравили Месси с чемпионством и похвалили его за такое внимание к супруге:
«Какая все же прекрасная пара».
«За любым успешным мужчиной стоит сильная женщина».
«Красавица».
Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
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