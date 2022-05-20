«Сейчас разорвет». Медведева похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
Медведева показала фото с глубоким декольте, подчеркивающим грудь
Российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях поделилась новым фото. На снимке 22-летняя девушка сидит за столом в черном наряде — пальто и платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь.
Евгения Медведева.
Подписчики оставили множество комментариев. Вот некоторые из них:
«Сушим трусики».
«Сейчас разорвет».
«Смотри в глаза, смотри в глаза...»
«Аппетитная».
«Можешь убить взглядом, продолжай».
«Во все тяжкие, Женя?!»
«Подросла Евгения!»
Не так давно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).
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