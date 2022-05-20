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Женская лига

Сегодня, 11:34

«Сейчас разорвет». Медведева похвасталась пышной грудью в глубоком декольте

Медведева показала фото с глубоким декольте, подчеркивающим грудь
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.

Российская фигуристка Евгения Медведева в социальных сетях поделилась новым фото. На снимке 22-летняя девушка сидит за столом в черном наряде — пальто и платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее грудь.

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.

Подписчики оставили множество комментариев. Вот некоторые из них:

«Сушим трусики».

«Сейчас разорвет».

«Смотри в глаза, смотри в глаза...»

«Аппетитная».

«Можешь убить взглядом, продолжай».

«Во все тяжкие, Женя?!»

«Подросла Евгения!»

Не так давно фигуристка снялась для журнала Maxim в нижнем белье и топлес.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
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