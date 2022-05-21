Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 00:06

«С ума сойти». Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике

Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике у бассейна
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети фигуристки
Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети фигуристки
1/2

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она сделала несколько снимков в черном купальнике.

«Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастья оказаться в теплой воде», — подписала снимки Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Фото Соцсети фигуристки
Елизавета Туктамышева.
Соцсети фигуристки

«С ума сойти», — прокомментировал фотографии один из подписчиков. Другие добавили: «Сдаюсь, супер спортсменка», «Шикарная женщина и фигура».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
2
0
Читайте также
Наш гимнаст прошел путь от олимпийского чемпиона до наркомана
Мбаппе выбирает между деньгами и футболом. «Реал» и «ПСЖ» скоро выяснят, кому достанется самый дорогой футболист мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сейчас разорвет». Медведева похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости