«С ума сойти». Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике

Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике у бассейна

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она сделала несколько снимков в черном купальнике.

«Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастья оказаться в теплой воде», — подписала снимки Туктамышева.

Елизавета Туктамышева. Соцсети фигуристки

«С ума сойти», — прокомментировал фотографии один из подписчиков. Другие добавили: «Сдаюсь, супер спортсменка», «Шикарная женщина и фигура».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.