«С ума сойти». Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике
Туктамышева показала фото в малюсеньком купальнике у бассейна
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Она сделала несколько снимков в черном купальнике.
«Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастья оказаться в теплой воде», — подписала снимки Туктамышева.
Елизавета Туктамышева.
Соцсети фигуристки
«С ума сойти», — прокомментировал фотографии один из подписчиков. Другие добавили: «Сдаюсь, супер спортсменка», «Шикарная женщина и фигура».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.
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