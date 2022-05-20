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«Вот это шары». Загитова выложила видео в ультраоткровенном платье

Загитова показала подписчикам видео в черном платье со своего дня рождения
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео в социальных сетях.

18 мая фигуристка отмечала свое 20-летние. Загитова выложила видео, как она танцует в коротком черном платье вместе с фигуристками Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой.

Подписчики оценили видео фигуристки: «Вот это шары», «Девочки красавицы», «Наши девочки лучше всех в мире», «Какая Алиночка красивая и сексуальная», «Ты просто огонь», «Шикарные ножки у Алины», «Ослепила красотой».

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.

Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Дарья Усачева
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