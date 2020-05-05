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Мария Погребняк выложила фото с мужем и поросенком

14:49
Мария и Павел Погребняки. Фото Instagram.com
Мария и Павел Погребняки. Фото Instagram.com
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Мария Погребняк опубликовала у себя в Instagram фотографию мужа, форварда «Урала» Павла Погребняка с поросенком на руках.

— Мы тут беседовали со свекровью и у меня возник к вам вопрос, — подписала публикацию Погребняк. — У кого как муж записан в телефоне? У меня вот «Пога» в одном в другом «Мусеночек». У Ларисы, свекрови — «муж». Спросила подруг, у всех «мой», «Козя», «Тигр». Это у всех так? Или есть такие, у кого просто по имени?

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