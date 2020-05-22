Мама Криштиану Роналду рассказала, почему отписалась от невесты футболиста в Instagram

Мария Долореш душ Сантуш, мама нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, отписалась от невесты футболиста, Джорджины Родригес в Instagram. Позже женщина объяснила, почему произошла такая ситуация.

— Если бы я отписалась от кого-то, с кем у меня есть прямая связь, это было бы очень странно и непреднамеренно, — цитирует Долореш душ Сантуш The Sun. — Как вы знаете, я использую Instagram лишь поверхностно и на самом деле не разбираюсь в нем.

Если я перестала следить за своей невесткой и кем-то еще, то это вышло случайно. Должно быть, я перепутала кнопку без умысла. Хватит выдумывать истории, потому что никаких разногласий между нами нет.