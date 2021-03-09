«Любовь всей моей жизни». Подписчики в восторге от образа Шейк в модном журнале
9 марта 2021, 23:00
Российская модель, бывшая невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Ирина Шейк выложила в Instagram свое фото с обложки модного журнала. Подписчикам образ модели пришелся по душе.
michaelthomashanke: «Черт возьми, да!»
irinashayk_regina: «Я рада, что есть ты, вдохновляющая меня».
leticiaa.albuquerque: «Очень красиво!»
naukogradec88: «Иришка Шайхлисламова -любовь всей моей жизни!»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...