«Любовь всей моей жизни». Подписчики в восторге от образа Шейк в модном журнале

Российская модель, бывшая невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Ирина Шейк выложила в Instagram свое фото с обложки модного журнала. Подписчикам образ модели пришелся по душе.

michaelthomashanke: «Черт возьми, да!»

irinashayk_regina: «Я рада, что есть ты, вдохновляющая меня».

leticiaa.albuquerque: «Очень красиво!»

naukogradec88: «Иришка Шайхлисламова -любовь всей моей жизни!»