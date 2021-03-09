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«Любовь всей моей жизни». Подписчики в восторге от образа Шейк в модном журнале

9 марта 2021, 23:00
Ирина Шейк. Фото Instagram
Ирина Шейк. Фото Instagram

Российская модель, бывшая невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Ирина Шейк выложила в Instagram свое фото с обложки модного журнала. Подписчикам образ модели пришелся по душе.

michaelthomashanke: «Черт возьми, да!»

irinashayk_regina: «Я рада, что есть ты, вдохновляющая меня».

leticiaa.albuquerque: «Очень красиво!»

naukogradec88: «Иришка Шайхлисламова -любовь всей моей жизни!»

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