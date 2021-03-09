Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о своих планах на весну.

«Мои планы: прочитать интересную книгу, погулять в Ботаническом саду в Атланте, посетить самый вкусный рыбный ресторан в городе, посмотреть какой-нибудь очень интересный фильм», — написала у себя в Instagram Клишина.

30-летняя Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.