Клишина рассказала о своих планах на весну
16:30
Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о своих планах на весну.
«Мои планы: прочитать интересную книгу, погулять в Ботаническом саду в Атланте, посетить самый вкусный рыбный ресторан в городе, посмотреть какой-нибудь очень интересный фильм», — написала у себя в Instagram Клишина.
30-летняя Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодежи 2011 года.
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