Легкоатлетка Клишина показала идеальную форму через месяц после родов

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в социальных сетях.

Спортсменка сравнила две фотографии. На одной она изображена незадолго до родов, а на другой показала, какую форму набрала сейчас.

Дарья Клишина. Фото Соцсети

Клишина родила сына 26 июня.

31-летняя Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.