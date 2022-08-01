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Легкоатлетка Клишина показала идеальную форму через месяц после родов

Читать «СЭ» в
Дарья Клишина.
Фото Соцсети
Дарья Клишина.
Фото Соцсети
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Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в социальных сетях.

Спортсменка сравнила две фотографии. На одной она изображена незадолго до родов, а на другой показала, какую форму набрала сейчас.

Дарья Клишина. Фото Соцсети
Дарья Клишина.
Фото Соцсети

Клишина родила сына 26 июня.

31-летняя Дарья Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.

Дарья Клишина
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