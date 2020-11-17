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«Кто посмеет сказать, что Алина набрала вес?» Подписчики оценили фото Загитовой

17:10
Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Алина Загитова. Фото Instagram
Алексей Ягудин, Татьяна Тарасова, Алина Загитова. Фото Instagram
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Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова выложила в Instagram совместное фото с двумя ведущими передачи — олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой. Подписчиков восхитил образ последней.

«Ах, эта Алина! Не одно сердечко разобьет».

«Алина- дива!!! Восторг».

«Как же Алина раздобрела... Хоть замуж выдавай...»

«Кто посмеет сказать,что Алина набрала вес? Такая милая стройняшка!!!Красавица!»

«Какие же все красивые, просто шикарные, как и само его величество фигурное катание! Пусть победят сильнейшие!»

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