«Кто посмеет сказать, что Алина набрала вес?» Подписчики оценили фото Загитовой
17:10
Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова выложила в Instagram совместное фото с двумя ведущими передачи — олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой. Подписчиков восхитил образ последней.
«Ах, эта Алина! Не одно сердечко разобьет».
«Алина- дива!!! Восторг».
«Как же Алина раздобрела... Хоть замуж выдавай...»
«Кто посмеет сказать,что Алина набрала вес? Такая милая стройняшка!!!Красавица!»
«Какие же все красивые, просто шикарные, как и само его величество фигурное катание! Пусть победят сильнейшие!»