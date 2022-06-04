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Сегодня, 11:00

«Я хочу свое лицо обратно»: косметологи изуродовали звезду российского биатлона Миронову

Светлана Миронова рассказала о неудачном приеме у косметолога
Читать «СЭ» в
Светлана Миронова.
Фото Соцсети

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о том, что косметолог повредил ей кожу лица.

«В общем, на приеме у косметолога, видимо, что-то пошло не так, и мне сожгли лицо. И телефон слегка сглаживает то, что есть на самом деле. Деньги мне, конечно, вернули, но мне не нужны деньги, я хочу нормальное лицо обратно», — написала Миронова в соцсетях.

Светлана Миронова. Фото Соцсети
Светлана Миронова.
Соцсети

Ранее стало известно, что 28-летняя спортсменка пропустила первый сбор из-за ветрянки.

Светлана Миронова
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