«Я хочу свое лицо обратно»: косметологи изуродовали звезду российского биатлона Миронову

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о том, что косметолог повредил ей кожу лица.

«В общем, на приеме у косметолога, видимо, что-то пошло не так, и мне сожгли лицо. И телефон слегка сглаживает то, что есть на самом деле. Деньги мне, конечно, вернули, но мне не нужны деньги, я хочу нормальное лицо обратно», — написала Миронова в соцсетях.

Светлана Миронова. Соцсети

Ранее стало известно, что 28-летняя спортсменка пропустила первый сбор из-за ветрянки.