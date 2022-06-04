«Эти арбурзы сейчас разорвут лифчик»: фигуристка Нугуманова выложила фото в красном белье

Елизавета Нугуманова опубликовала новые фото с яхты

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с яхты в красном купальнике.

Подписчики девушки оценили снимки фигуристки.

«Очень красивая девочка Лиза».

«А вот это реально круто, цепляет».

«Обалдеть, какая красота».

«Эти арбурзы сейчас разорвут лифчик».