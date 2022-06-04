«Эти арбурзы сейчас разорвут лифчик»: фигуристка Нугуманова выложила фото в красном белье
Елизавета Нугуманова опубликовала новые фото с яхты
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в своем Telegram-канале опубликовала фотографии с яхты в красном купальнике.
Подписчики девушки оценили снимки фигуристки.
«Очень красивая девочка Лиза».
«А вот это реально круто, цепляет».
«Обалдеть, какая красота».
«Эти арбурзы сейчас разорвут лифчик».
Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. 19-летняя фигуристка в сезоне-2020/21 заняла шестое место на чемпионате России.
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