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«Какая нежная и уютная девушка». Фото актрисы Арзамасовой в стильном белом пальто взбудоражило пользователей

13:53
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com
Елизавета Арзамасова. Фото instagram.com

Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.

— Догоняют фотографии прошедших событий, — написала Лиза.

Подписчики оценили фотографию актрисы:

vikapetrova: Красотка

kristinakulagina_official: Нежность

_sofia_minkina_: Очень красивое фото

victorialavika: Нежная и уютная девушка.Красивое фото!

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