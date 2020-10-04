«Какая нежная и уютная девушка». Фото актрисы Арзамасовой в стильном белом пальто взбудоражило пользователей
13:53
Актриса Елизавета Арзамасова, возлюбленная олимпийского призера по фигурному катанию, хореографа Ильи Авербуха, опубликовала новый пост в Instagram.
— Догоняют фотографии прошедших событий, — написала Лиза.
Подписчики оценили фотографию актрисы:
vikapetrova: Красотка
kristinakulagina_official: Нежность
_sofia_minkina_: Очень красивое фото
victorialavika: Нежная и уютная девушка.Красивое фото!