Итальянская журналистка похвасталась фигурой в узеньком золотом бикини

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Итальянская журналистка Сара Кроче опубликовала новое фото в социальных сетях.

Девушка выложила откровенное фото в золотом бикини и солнцезащитных очках, продемонстрировав подписчикам свою спортивную фигуру.

Сара Кроче. Из личного архива

Сара Кроче. Из личного архива

Кроче является возлюбленной футболиста Джанмарко Фиори, который выступает за футбольный клуб «Лигорна» в четвертой лиге Италии.

Также девушка заняла четвертое место в конкурсе красоты Мисс Италия-2017.