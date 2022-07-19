Итальянская журналистка похвасталась фигурой в узеньком золотом бикини
Итальянская журналистка Сара Кроче опубликовала новое фото в социальных сетях.
Девушка выложила откровенное фото в золотом бикини и солнцезащитных очках, продемонстрировав подписчикам свою спортивную фигуру.
Сара Кроче.
Из личного архива
Сара Кроче.
Из личного архива
Кроче является возлюбленной футболиста Джанмарко Фиори, который выступает за футбольный клуб «Лигорна» в четвертой лиге Италии.
Также девушка заняла четвертое место в конкурсе красоты Мисс Италия-2017.
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