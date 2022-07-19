Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 08:38

Итальянская журналистка похвасталась фигурой в узеньком золотом бикини

Читать «СЭ» в
Сара Кроче.
Фото Из личного архива
Сара Кроче.
Фото Из личного архива
Сара Кроче.
Фото Из личного архива
1/3

Итальянская журналистка Сара Кроче опубликовала новое фото в социальных сетях.

Девушка выложила откровенное фото в золотом бикини и солнцезащитных очках, продемонстрировав подписчикам свою спортивную фигуру.

Сара Кроче. Фото Из личного архива
Сара Кроче.
Из личного архива
Сара Кроче. Фото Из личного архива
Сара Кроче.
Из личного архива

Кроче является возлюбленной футболиста Джанмарко Фиори, который выступает за футбольный клуб «Лигорна» в четвертой лиге Италии.

Также девушка заняла четвертое место в конкурсе красоты Мисс Италия-2017.

9
1
Читайте также
Шпинат: польза и вред для организма
Все встало на свои места: так вот почему русская фигуристка сменила гражданство и уехала в Канаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ты ведь знаешь, как с ума свести». Жена Песьякова игриво повиляла грудью в откровенном наряде

Нугуманова показала фото в белом платье с откровенным вырезом
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости