«Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так». Соблазнительное фото Потаповой

Россиянка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала фото в ярком купальнике.

— Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так. Всем продуктивной недели, — написала Потапова.

19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. Она занимает 84-е место в рейтинге WTA.

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