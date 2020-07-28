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«Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так». Соблазнительное фото Потаповой

09:41
Анастасия Потапова. Фото Instagram
Анастасия Потапова. Фото Instagram
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Россиянка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала фото в ярком купальнике.

— Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так. Всем продуктивной недели, — написала Потапова.

19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. Она занимает 84-е место в рейтинге WTA.

«За эту улыбку можно простить любые ошибки». Потапова сыграла в бильярд

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