«Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так». Соблазнительное фото Потаповой
09:41
Россиянка Анастасия Потапова опубликовала новый пост в Instagram. Она продемонстрировала фото в ярком купальнике.
— Хочу, чтобы каждый понедельник начинался так. Всем продуктивной недели, — написала Потапова.
19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. Она занимает 84-е место в рейтинге WTA.
«За эту улыбку можно простить любые ошибки». Потапова сыграла в бильярд
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...