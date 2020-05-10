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«Хочешь пресс — не ешь пиццу». Жена Ковальчука похвасталась идеальной фигурой

12:29
Николь Ковальчук. Фото Instagram.
Николь Ковальчук. Фото Instagram.
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Николь Ковальчук, супруга форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в Instagram. На нем она показала свой идеальный пресс.

«Как говорит мой тренер: хочешь пресс — не ешь пиццу, не хочешь пресс — ешь пиццу», — написала Ковальчук.

В комментариях подписчики поделились своим опытом. «Пока сумела отказаться только от сладкого», — написала одна из пользователей. «В свое время мне тоже так говорил мой друг. Но только вместо пиццы были булки», — отметила другая.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B__4z8egGBz/

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