«Хочешь пресс — не ешь пиццу». Жена Ковальчука похвасталась идеальной фигурой
12:29
Николь Ковальчук, супруга форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в Instagram. На нем она показала свой идеальный пресс.
«Как говорит мой тренер: хочешь пресс — не ешь пиццу, не хочешь пресс — ешь пиццу», — написала Ковальчук.
В комментариях подписчики поделились своим опытом. «Пока сумела отказаться только от сладкого», — написала одна из пользователей. «В свое время мне тоже так говорил мой друг. Но только вместо пиццы были булки», — отметила другая.
Дополнительная информация: