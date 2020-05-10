Николь Ковальчук, супруга форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новое видео в Instagram. На нем она показала свой идеальный пресс.

«Как говорит мой тренер: хочешь пресс — не ешь пиццу, не хочешь пресс — ешь пиццу», — написала Ковальчук.

В комментариях подписчики поделились своим опытом. «Пока сумела отказаться только от сладкого», — написала одна из пользователей. «В свое время мне тоже так говорил мой друг. Но только вместо пиццы были булки», — отметила другая.