«Государство спасает экономику». Лопырева рассказала о действиях властей в Дубае

Посол чемпионата мира-2018, Мисс России-2003 Виктория Лопырева рассказала о действии властей в Дубае (ОАЭ) в условиях пандемии коронавируса. Сейчас 36-летняя модель находится в ОАЭ вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем.

— Я уже писала, что в Дубае пару дней назад разрешили выходить на улицу в течении дня, но как же я удивилась, когда некоторые люди восприняли это буквально — стали приглашать, искать места, где уже что-то полноценно работает и даже ходить в молл! Государство спасает экономику, поэтому считает необходимым ослабить меры, а мы считаем необходимым заботиться о своём здоровье, поэтому так же остаёмся дома и гуляем по территории. Ведь экономика зависит от вируса, а не наоборот. Я к тому, что если завтра, вдруг, все откроют — это не повод выбегать из дома сломя голову с криками «свобода», потому что при таком раскладе, ребята, мы рискуем благополучно влететь во вторую волну, которая, кстати определенно будет, просто вопрос — на сколько сильная. И, да, помним, что вроде, как пика ещё не достигли, а значит продолжаем осваивать или вспоминать все то, что можно и нужно делать дома (естественно это не касается тех, кто обязан ходить на работу)! Я за эти 7 недель прошла все стадии от: «вот я сейчас!» до «да ну нафиг, ничего не хочу»... Как думаете, сильно мы изменимся/изменились после сложившейся ситуации? Или забудем, как обычно и вернёмся к прежней жизни, как будто ничего и не было?

По данным Worldometers, в ОАЭ зарегистрировано 10 839 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 82 летальных исхода, выздоровели 2 090 человек.