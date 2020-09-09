Гимнастка Солдатова показала фото в соблазнительном приталенном платье
23:41
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новую сторис в Instagram.
22-летняя россиянка показала фото с мюзикла «Анна Каренина». На снимке девушка стоит в коротком приталенном платье красного цвета.
«Решили сходить на мюзикл «Анна Каренина». Позже расскажу о впечатлениях», — написала в Instagram Солдатова.
Спортсменка является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).
Новое фото Александры Солдатовой pic.twitter.com/NCw2WIP4fh— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) September 9, 2020