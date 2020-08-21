Гимнастка Солдатова показала фото в слишком тесных лосинах. И сделала шпагат
17:40
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии с тренировки на улице. 22-летняя россиянка позанималась в спортивном городке.
Гимнастка в черных лосинах с салатовыми носками и в черном худи выполнила шпагаты рядом с турником.
«Люблю свои тренировки», — написала в Instagram Солдатова.
Спортсменка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).