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Гимнастка Солдатова показала фото в слишком тесных лосинах. И сделала шпагат

17:40
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram фотографии с тренировки на улице. 22-летняя россиянка позанималась в спортивном городке.

Гимнастка в черных лосинах с салатовыми носками и в черном худи выполнила шпагаты рядом с турником.

«Люблю свои тренировки», — написала в Instagram Солдатова.

Спортсменка также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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