Гимнастка Кудрявцева рассказала, как тренируется с мужем хоккеистом в изоляции

Серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала, как поддерживает форму во время самоизоляции. Она тренируется вместе с мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым.

— Муж тренируется активно. Я могу рядышком посидеть на растяжке, -цитирует Кудрявцеву Team Russia. — В зал по-серьезному не заходила уже четыре года. Но момент, когда я показываю всю себя — это мои мастер-классы.

Могу ли сесть на шпагат в положении? Да, когда была на девятом месяце беременности Евой и на шпагат садилась, и ногу могла поднять. Вот сделать мостик или переворот — с этим сложнее.