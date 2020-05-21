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Гимнастка Кудрявцева рассказала, как тренируется с мужем хоккеистом в изоляции

17:54
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram.
Яна Кудрявцева и Дмитрий Кугрышев. Фото Instagram.
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Серебряный призер Рио-2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала, как поддерживает форму во время самоизоляции. Она тренируется вместе с мужем, хоккеистом Дмитрием Кугрышевым.

—  Муж тренируется активно. Я могу рядышком посидеть на растяжке, -цитирует Кудрявцеву Team Russia. — В зал по-серьезному не заходила уже четыре года. Но момент, когда я показываю всю себя — это мои мастер-классы.

Могу ли сесть на шпагат в положении? Да, когда была на девятом месяце беременности Евой и на шпагат садилась, и ногу могла поднять. Вот сделать мостик или переворот — с этим сложнее.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/

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