«А грудь-то как быстро растет». Загитова выложила новый ролик
Алина Загитова выложила из поезда новое видео в TikTok
Российская фигуристка Алина Загитова в своем аккаунте в TikTok опубликовала новое видео.
Девушка в ролике повторила известный тренд в соцсети. На фигуристке был надет спортивный костюм с обтягивающим топом.
Пописчики восторженно оценили внешний вид Загитовой:
«Какая шикарная».
«А грудь-то как быстро растет».
«Ты заряжаешь оптимизмом и смелостью, излучаешь любовь и тепло! Ты — чудо! Спасибо тебе!»
«Существует ли эта богиня на самом деле? Слишком красива».
«Мне бы так шикарно выглядеть во время поездок, красотка нереальная!»
В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.
@alina_zagi_
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