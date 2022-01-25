«А грудь-то как быстро растет». Загитова выложила новый ролик

Алина Загитова выложила из поезда новое видео в TikTok

Российская фигуристка Алина Загитова в своем аккаунте в TikTok опубликовала новое видео.

Девушка в ролике повторила известный тренд в соцсети. На фигуристке был надет спортивный костюм с обтягивающим топом.

Пописчики восторженно оценили внешний вид Загитовой:

«Какая шикарная».

«А грудь-то как быстро растет».

«Ты заряжаешь оптимизмом и смелостью, излучаешь любовь и тепло! Ты — чудо! Спасибо тебе!»

«Существует ли эта богиня на самом деле? Слишком красива».

«Мне бы так шикарно выглядеть во время поездок, красотка нереальная!»

В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка не участвует в официальных турнирах. Загитова вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период» два сезона подряд.