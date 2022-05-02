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Сегодня, 08:11

«Она не носит нижнего белья». Участник шоу «Звезды в Африке» поделился мнением о Севастьяновой

Участник шоу «Звезды в Африке» Чепурченко рассказал об откровенных нарядах Севастьяновой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Актер Вячеслав Чепурченко рассказал о совместном проживании с олимпийской чемпионкой Каролиной Севастьяновой на шоу «Звезды в Африке». Мужчина признался, что девушка шокирует участников откровенными нарядами.

«Мы же тут все находимся в закрытом пространстве, я не могу избежать того, что постоянно сталкиваюсь с Каролиной, которая не носит нижнего белья. И так много стресса вокруг... Поэтому я с Каролиной меньше всего общаюсь. Хочешь смотреть ей в глаза, но мы так устроены, что начинаешь смотреть на другое место», — сказал Чепурченко в эфире телеканала ТНТ.

Севастьянова является олимпийской чемпионкой-2012 по художественной гимнастике. На Играх в Лондоне она завоевала золото в групповом многоборье. После Олимпиады-2012 спортсменка завершила карьеру.

Каролина Севастьянова
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