«Богиня». Загитова выложила фото в прозрачном халатике

Загитова выложила фото в прозрачном халатике у моря

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новые фотографии в социальных сетях. Спортсменка сделала снимки из отпуска в голубом халате.

Подписчики и подписчики фигуристки, которой 18 мая исполнилось 20 лет, восхитились новым постом.

«Красотка», — написал один из фанатов в комментариях.

«Красавица! Мы вас любим!» — добавила другая подписчица.

Также были комментарии: «Шикарная», «Ваушная», «Чудо, как хороша!», «Ах, какая волшебная!».

Напомним, в 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.