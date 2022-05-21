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Сегодня, 09:10

«Какие трусики». Дочь Кафельникова похвасталась фото в миниатюрном красном купальнике

Дочь Евгения Кафельникова опубликовала фотографию в купальнике
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алеся Кафельникова.
Фото Telegram

Модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.

На фотографии 23-летняя девушка лежит в красном купальнике возле бассейна.

«Все, что я хочу делать в своей жизни, это путешествовать и есть хорошую еду, лежа на красивых пляжах», — написала Кафельникова.

Алеся Кафельникова. Фото Telegram
Алеся Кафельникова.
Фото Telegram

Подписчики оценили пост Кафельниковой: «Ты потрясающая», «Супер тело и отличное честное желание», «Какие трусики», «Красавица! Богиня!», «Какая же ты красивая», «Сочная женщина».

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. 28 мая 2015 года Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.

Евгений Кафельников
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