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Фанаты «Боруссии» назвали самую сексуальную спортсменку мира причиной травмы Холанна

22:55
Алиса Шмидт. Фото Instagram
Алиса Шмидт. Фото Instagram
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новое видео тренировки с защитником дортмундской «Боруссии» Матсом Хуммельсом в своем Instagram. Фанаты немецкой команды пошутили, что из-за девушки получил травму форвард Эрлин Холанн.

21-летняя Шмидт сотрудничает с «Боруссией» и проводит совместные тренировки по общей физической готовности с футболистами команды. Атлетка является фитнес-тренером «шмелей».

r2certified: «Мы все знаем, почему Холанн получил травму».

_adhvaithrd_: «Причина, по которой игроки «Боруссии» продолжают получать травмы».

jj652039: «Хуммельс в это время думает: не смотри».

В 2019 году Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.

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