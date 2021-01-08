Фанаты «Боруссии» назвали самую сексуальную спортсменку мира причиной травмы Холанна
22:55
Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала новое видео тренировки с защитником дортмундской «Боруссии» Матсом Хуммельсом в своем Instagram. Фанаты немецкой команды пошутили, что из-за девушки получил травму форвард Эрлин Холанн.
21-летняя Шмидт сотрудничает с «Боруссией» и проводит совместные тренировки по общей физической готовности с футболистами команды. Атлетка является фитнес-тренером «шмелей».
r2certified: «Мы все знаем, почему Холанн получил травму».
_adhvaithrd_: «Причина, по которой игроки «Боруссии» продолжают получать травмы».
jj652039: «Хуммельс в это время думает: не смотри».
В 2019 году Шмидт была признана австралийским журналом Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.
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