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«Мяу. Гибкая как пантера». Медведева выложила видео на шпильках и в коротеньких лосинах

Евгения Медведева выложила новое видео в Telegram-канале
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в своем Telegram-канале. Спортсменка представила подписчикам отрывок яркого танца.

«Извините, я упала, встану не скоро, челюсть поднимать не собираюсь», — написала одна из подписчиц.

«Мне плохо, вызовите скорую», — отметила другая.

«Воу воу воу. Нериалка», — восхитилась еще одна.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка также является обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.

Евгения Медведева
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