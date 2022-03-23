«Мяу. Гибкая как пантера». Медведева выложила видео на шпильках и в коротеньких лосинах

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в своем Telegram-канале. Спортсменка представила подписчикам отрывок яркого танца.

«Извините, я упала, встану не скоро, челюсть поднимать не собираюсь», — написала одна из подписчиц.

«Мне плохо, вызовите скорую», — отметила другая.

«Воу воу воу. Нериалка», — восхитилась еще одна.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка также является обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.