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Сегодня, 06:45

«Алина решила вернуться?» Загитова выложила видео идеальных прыжков с тренировки

Загитова опубликовала видео идеальных прыжков с тренировки
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в Telegram-канале.

На видео 19-летняя россиянка исполнила несколько прыжков на тренировке.

Подписчики оценили тренировку Загитовой: «Алина решила вернуться?», «Она наконец-то катается!», «Красотка», «Супер-Алина», «Великолепная», «А чего только тройной? Бахай четверной и возвращайся в спорт!», «Она слишком шикарна».

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году. В последнее время она выступает в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период», а также пробует себя в журналисткой сфере.

Алина Загитова
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