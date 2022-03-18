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Сегодня, 22:00

«Животик какой». Евгения Медведева порадовала подписчиков зажигательным танцем

Российская фигуристка Медведева выложила видео с танцем в расстегнутой рубашке
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в своем Telegram-канале. Спортсменка представила подписчикам зажигательный танец.

«Пока только так», — написала Медведева.

«Как всегда прекрасная», — отреагировал один из пользователей.

«Женя, у тебя шикарная фигура», — написал другой подписчик.

«Животик какой», — оставила такой комментарий Tella.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка также является обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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