«Животик какой». Евгения Медведева порадовала подписчиков зажигательным танцем

Российская фигуристка Медведева выложила видео с танцем в расстегнутой рубашке

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новое видео в своем Telegram-канале. Спортсменка представила подписчикам зажигательный танец.

«Пока только так», — написала Медведева.

«Как всегда прекрасная», — отреагировал один из пользователей.

«Женя, у тебя шикарная фигура», — написал другой подписчик.

«Животик какой», — оставила такой комментарий Tella.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка также является обладательницей двух серебряных олимпийских медалей.