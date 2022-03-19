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Сегодня, 09:22

«Ням, ножки от ушей». Загитова выложила фото в мини юбке и длинных сапогах

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.

Российская фигуристка Алина Загитова в соцсетях выложила новое фото. Спортсменка на снимке предстала в коротких шортах, чулках, высоких сапогах и кофте. Вся одежда черного цвета.

Всем хорошего вечара, — написала при этом 19-летняя Загитова.

Подписчики и болельщики как всегда оценили внешний вид фигуристки.

«Ням, ножки от ушей», — гласит один из комментариев.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году. В последнее время она выступает в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период», а также пробует себя в журналисткой сфере.

Алина Загитова.
Алина Загитова.

Алина Загитова
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