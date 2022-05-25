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Сегодня, 09:54

«Что-то скрывает». Туктамышева показала, как отдыхает на Мальдивах

Туктамышева показала новые фото с отдыха на Мальдивах
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале опубликовал ряд фотографий с пляжа. Девушка отдыхает вместе с серебряным призером Олимпийских игр — 2022 в парном катании Евгенией Тарасовой.

«Совершенно невероятные закаты», — подписала пост Туктамышева.

В соцсетях фигуристка ни разу не отметила, где отдыхает, однако в Тарасова в своих постах указывала, что отпуск они проводят на Мальдивах.

Тарасова и Морозов завоевали серебряные награды Олимпиады в Пекине в парном катании, уступив лишь местным фигуристам. Туктамышева пропустила Игры, не отобравшись на них по итогам чемпионата России-2022.

Евгения Тарасова
Елизавета Туктамышева
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