Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась идеальным прессом
Немецкая бегунья Алиса Шмидт сделала селфи и показала свой пресс и ноги
Немецкая бегунья Алиса Шмидт в социальных сетях выложила новые фотографии.
На снимках 23-летняя немецкая легкоатлетка в спортивном купальнике показывает свою фигуру. На селфи в зеркале отчетливо виден ее пресс.
Шмидт специализируется на беге. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии.
Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.
Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети Алисы Шмидт
Алиса Шмидт.
Личные соцсети Алисы Шмидт
Новости