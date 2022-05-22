Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась идеальным прессом

Немецкая бегунья Алиса Шмидт сделала селфи и показала свой пресс и ноги

Немецкая бегунья Алиса Шмидт в социальных сетях выложила новые фотографии.

На снимках 23-летняя немецкая легкоатлетка в спортивном купальнике показывает свою фигуру. На селфи в зеркале отчетливо виден ее пресс.

Шмидт специализируется на беге. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии.

Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.

Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети Алисы Шмидт