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Сегодня, 17:49

Самая сексуальная спортсменка мира похвасталась идеальным прессом

Немецкая бегунья Алиса Шмидт сделала селфи и показала свой пресс и ноги
Читать «СЭ» в
Алиса Шмидт.
Фото Global Look Press
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети Алисы Шмидт
Алиса Шмидт.
Фото Личные соцсети Алисы Шмидт
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Немецкая бегунья Алиса Шмидт в социальных сетях выложила новые фотографии.

На снимках 23-летняя немецкая легкоатлетка в спортивном купальнике показывает свою фигуру. На селфи в зеркале отчетливо виден ее пресс.

Шмидт специализируется на беге. Она является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и медалисткой национального первенства Германии.

Издание Busted Coveragе назвало девушку самой сексуальной спортсменкой мира.

Алиса Шмидт.
Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети Алисы Шмидт
Алиса Шмидт. Фото Личные соцсети Алисы Шмидт
Алиса Шмидт.
Личные соцсети Алисы Шмидт

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