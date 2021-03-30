Ефимова показала полет над Казанью: «Самолетом я еще не управляла»

Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новые посты в своем Instagram. 28-летняя россиянка показала, как управляла самолетом во время полета над Казанью.

«Самолетом я еще не управляла, а было много чего... Столько эмоций», — подписала видео Ефимова из кабины летательного аппарата.

«Какая Казань красивая я знала уже давно, но с высоты птичьего полета это что-то нереальное. Спасибо за такую экскурсию, за хорошую компанию, полет, закат, ночную Казань. И даже доверили порулить», — написала в Instagram пловчиха.

Ефимова выигрывала две серебряные медали на Олимпиаде-2016 (Рио-де-Жанейро), также бронзу на Играх в Лондоне (2012). Является шестикратной чемпионкой мира.