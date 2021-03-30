«Твой персик невероятен». Подписчики поражены новым фото теннисистки Жук в трусиках

Российская теннисистка Софья Жук опубликовала новую фотографию в Instagram. 21-летняя спортсменка показала снимок в нижнем белье и футболке на пляже в Майами-Бич (Флорида).

«Иногда я антисоциальна, если вы не знали», — написала спортсменка.

Подписчикам теннисистки понравилась фотография. «О боже. Твой персик невероятен. Не думаю, что я могу это выдержать», — отреагировал один из них. В ряде других комментариев пользователи выражали свое восхищение.

21-летняя россиянка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы. Ранее она сообщила, что продает свои фотографии за 9,9 доллара в месяц.