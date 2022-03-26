«Купальник сейчас лопнет». Ефимова выложила фото на розовом фламинго
Ефимова выложила фото в розовом купальнике
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в соцсетях.
29-летняя россиянка выложила фото в купальнике на надувном фламинго в бассейне. Подписчики оценили фотографию спортсменки: «Самая сексуальная чемпионка», «Невероятная», «Купальник сейчас лопнет», «Девочка с картинки», Горячая девочка", «Как тебе идет».
Юлия Ефимова.
Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.
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