«Купальник сейчас лопнет». Ефимова выложила фото на розовом фламинго

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в соцсетях.

29-летняя россиянка выложила фото в купальнике на надувном фламинго в бассейне. Подписчики оценили фотографию спортсменки: «Самая сексуальная чемпионка», «Невероятная», «Купальник сейчас лопнет», «Девочка с картинки», Горячая девочка", «Как тебе идет».

Юлия Ефимова.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.