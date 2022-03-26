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Сегодня, 09:05

«Купальник сейчас лопнет». Ефимова выложила фото на розовом фламинго

Ефимова выложила фото в розовом купальнике
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Юлия Ефимова.

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в соцсетях.

29-летняя россиянка выложила фото в купальнике на надувном фламинго в бассейне. Подписчики оценили фотографию спортсменки: «Самая сексуальная чемпионка», «Невероятная», «Купальник сейчас лопнет», «Девочка с картинки», Горячая девочка", «Как тебе идет».

Юлия Ефимова.
Юлия Ефимова.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова
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