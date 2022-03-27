«Господи, какие красивые ноги». Загитова выложила фото в обтягивающих лосинах с Кубка первого канала

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новые фотографии с Кубка Первого канала.

Спортсменка выложила фото в свой Telegram-канал и поделилась впечатлениями от соревнований.

Подписчики фигуристки восторженно оценили новый пост.

«Казалось бы, куда краше? А Алина все расцветает».

«Господи, какие красивые ноги».

«Любим тебя, Алина!»

Кубок Первого канала проходит с 25 по 27 марта. Сегодня в 17.15 начнется последний день соревнований, в котором спортсмены-одиночники выступят с произвольными программами, а пары покажут произвольные танцы.