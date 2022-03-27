Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 14:00

«Господи, какие красивые ноги». Загитова выложила фото в обтягивающих лосинах с Кубка первого канала

Загитова опубликовала новые фото с Кубка первого канала
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова (справа) и Анна Щербакова.

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новые фотографии с Кубка Первого канала.

Спортсменка выложила фото в свой Telegram-канал и поделилась впечатлениями от соревнований.

Подписчики фигуристки восторженно оценили новый пост.

«Казалось бы, куда краше? А Алина все расцветает».

«Господи, какие красивые ноги».

«Любим тебя, Алина!»

Кубок Первого канала проходит с 25 по 27 марта. Сегодня в 17.15 начнется последний день соревнований, в котором спортсмены-одиночники выступят с произвольными программами, а пары покажут произвольные танцы.

Алина Загитова
2
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Купальник сейчас лопнет». Ефимова выложила фото на розовом фламинго
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости