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Доктор Мясников вступился за тульскую медсестру, которая работала в купальнике

13:51
Надежда Жукова. Фото «Тульские новости»
Надежда Жукова. Фото «Тульские новости»

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников вступился за медсестру из Тульской области Надежду Жукову, которая пришла на работу в спортивном комплекте нижнего белья.

— Вы видели, какими глазами он смотрел на ее формы? Дед сидит — это вообще, он такого не видел последние 50 лет, — пошутил Мясников в интервью Ксении Собчак для ее Youtube-канала. — С таким взглядом дед теперь выздоровеет сто процентов.

С тульской медсестрой провели объяснительную беседу в больнице, но штрафовать не стали.

Ранее девушка стала звездой американского издания New York Post.

Тульскую медсестру не стали штрафовать за работу в купальнике. И вот, как она выглядит

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