Доктор Мясников вступился за тульскую медсестру, которая работала в купальнике

Главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников вступился за медсестру из Тульской области Надежду Жукову, которая пришла на работу в спортивном комплекте нижнего белья.

— Вы видели, какими глазами он смотрел на ее формы? Дед сидит — это вообще, он такого не видел последние 50 лет, — пошутил Мясников в интервью Ксении Собчак для ее Youtube-канала. — С таким взглядом дед теперь выздоровеет сто процентов.

С тульской медсестрой провели объяснительную беседу в больнице, но штрафовать не стали.

Ранее девушка стала звездой американского издания New York Post.

Вот так выглядит медсестра Тульской больницы pic.twitter.com/NzdIg6CsWO — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) May 21, 2020

Тульскую медсестру не стали штрафовать за работу в купальнике. И вот, как она выглядит