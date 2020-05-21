Тульскую медсестру не стали штрафовать за работу в купальнике. И вот, как она выглядит
21:26
Медсестра из Тульской области Надежда Жукова, которая ранее пришла на работу в больницу в спортивном комплекте нижнего белья, не была оштрафована за откровенный внешний вид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, девушка отказалась комментировать произошедшее, но она продолжает работать. С медсестрой провели объяснительную беседу.
Ранее девушка стала звездой американского издания New York Post.
May 21, 2020
Медсестра тульской больницы в купальнике стала звездой ведущего американского издания
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