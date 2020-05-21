Тульскую медсестру не стали штрафовать за работу в купальнике. И вот, как она выглядит

Медсестра из Тульской области Надежда Жукова, которая ранее пришла на работу в больницу в спортивном комплекте нижнего белья, не была оштрафована за откровенный внешний вид. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, девушка отказалась комментировать произошедшее, но она продолжает работать. С медсестрой провели объяснительную беседу.

Ранее девушка стала звездой американского издания New York Post.

Медсестра тульской больницы в купальнике стала звездой ведущего американского издания