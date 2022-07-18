Девушка футболиста Игнатьева показала фото в розовых обтягивающих лосинах

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Девушка 35-летнего российского футболиста показала подписчикам снимки в эффектном наряде розового цвета.

После окончания сезона-2021/22 Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол.

До этого футболист выступал за «Кубань», «Локомотив» и «Краснодар».