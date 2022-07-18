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Ляйсан Утяшева выложила фото в полушпагате в лакированных брюках и на каблуках

Читать «СЭ» в
Ляйсан Утяшева.
Фото Соцсети
Ляйсан Утяшева.
Фото Соцсети
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Чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева выложила новое фото в социальных сетях.

На нем она предстала в эффектном образе: в лакированных брюках и на каблуках.

Ляйсан Утяшева.
Ляйсан Утяшева. Фото Соцсети

Ляйсан Утяшева является обладательницей Кубка мира-2001/02 и победительницей Юношеских игр стран СНГ и Балтии (2002).

В сентябре 2012 года Утяшева вышла замуж за комика и актера Павла Волю. У пары есть двое детей — сын Роберт и дочь София.

Ляйсан Утяшева
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