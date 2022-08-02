Девушка футболиста Игнатьева похвасталась бюстом в просвечивающей майке

Аида Уразбахтина, возлюбленная бывшего полузащитника «Рубина» Владислава Игнатьева выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала свое фото в прозрачной черной майке.

Аида Уразбахтина. Фото Соцсети

Подписчики Уразбахтиной остались довольны ее постом.

«Красивая»

«Просто замечательная»

«Ты шикарна!»

«Идеал»

Уразбахтина прославилась после участия в 6-м сезоне шоу «Холостяк». Начинающая певица покинула проект в шаге до полуфинала, но ей удалось понравиться телезрителям и собрать внушительную армию поклонников.

После окончания сезона-2021/22 Владислав Игнатьев покинул «Рубин». В сезоне-2021/22 хавбек провел 14 матчей за казанцев и забил один гол. В данный момент 35-летний россиянин является свободным агентом.