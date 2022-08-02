Дочь Кафельникова покрасовалась в белом бикини на море
Модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.
23-летняя девушка выложила фото, на котором она стоит в белом бикини на фоне моря.
«Не смотри на описание, смотри на меня», — написала Кафельникова.
Алеся Кафельникова.
Фото Соцсети
Подписчики Кафельниковой восторженно оценили пост модели.
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«Кафельникова — богиня мира»
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В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. 28 мая 2015 года Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.
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