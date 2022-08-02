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Сегодня, 11:00

Дочь Кафельникова покрасовалась в белом бикини на море

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алеся Кафельникова.
Фото Соцсети

Модель Алеся Кафельникова, дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова, опубликовала новый пост в соцсетях.

23-летняя девушка выложила фото, на котором она стоит в белом бикини на фоне моря.

«Не смотри на описание, смотри на меня», — написала Кафельникова.

Алеся Кафельникова. Фото Соцсети
Алеся Кафельникова.
Фото Соцсети

Подписчики Кафельниковой восторженно оценили пост модели.

«Просто огонь»

«Милота»

«Кафельникова — богиня мира»

«Прелесть»

В мае 2021 года Кафельникова вышла замуж за бизнесмена Георгия Петришина. 28 мая 2015 года Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.

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