Девушка Дибалы похвасталась шикарными ягодицами. Невеста Роналду отреагировала

Ориана Сабатини, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опубликовала в Instagram откровенное совместное фото с 26-летним футболистом.

Сабатини и Дибала сидят спиной к камере. При этом девушка в оранжевом купальнике сзади обнимает аргентинца.

«Мой парень, мои ноги выглядят на 45-й размер, но на самом деле подходят и 39-го», — написала в Instagram Ориана.

Джорджина Родригес, невеста нападающего туринцев Криштиану Роналду, отреагировала на новое фото, оставив эмодзи влюбленного взгляда.

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