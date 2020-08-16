Девушка Дибалы похвасталась шикарными ягодицами. Невеста Роналду отреагировала
14:06
Ориана Сабатини, возлюбленная нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, опубликовала в Instagram откровенное совместное фото с 26-летним футболистом.
Сабатини и Дибала сидят спиной к камере. При этом девушка в оранжевом купальнике сзади обнимает аргентинца.
«Мой парень, мои ноги выглядят на 45-й размер, но на самом деле подходят и 39-го», — написала в Instagram Ориана.
Джорджина Родригес, невеста нападающего туринцев Криштиану Роналду, отреагировала на новое фото, оставив эмодзи влюбленного взгляда.
Невеста Роналду показала, как плавает под водой. Эти фото вскружат голову любому
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