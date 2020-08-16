Невеста Роналду показала, как плавает под водой. Эти фото вскружат голову любому

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, опубликовала новые сторис в Instagram. 26-летняя невеста португальца показала откровенные фотографии в черном купальнике.

На этих кадрах Джорджина плавает под водой. Ранее 35-летний Роналду опубликовал ряд фотографий с яхты, на которой он отдыхает вместе с семьей.

Джорджина и Криштиану начали встречаться в 2016-м. Родригес родила Роналду дочь Алану 12 ноября 2017 года. У португальца есть трое детей от суррогатной матери: Криштиану-младший, а также двойняшки Ева и Матео.

В ноябре прошлого года появилась информация, что Криштиану тайно женился на Родригес.