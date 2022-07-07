Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 20:08

Секс-символ ММА оседлала дерево в золотых трусиках

Девушка-боец ММА Ванзант показала фото в нижнем белье на дереве
Читать «СЭ» в
Пейдж Ванзант.
Фото Личные соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото Личные соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант.
Фото Личные соцсети Пейдж Ванзант
1/3

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новый пост в своих соцсетях. 28-летняя американская спортсменка показала подписчикам фотосессию в золотом купальнике на дереве.

На трех из четырех снимков Ванзант лежит на спине на дереве. При этом одно фото сделано так, что девушка сидит верхом на бревне.

Пейдж Ванзант. Фото Личные соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант.
Личные соцсети Пейдж Ванзант

Ранее девушка выложила в Сеть фотографии в нижнем белье и колготках. Ее называют секс-символом ММА.

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251.

Пейдж Ванзант. Фото Личные соцсети Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант.
Личные соцсети Пейдж Ванзант

Ванзант в браке с 2018 года с бойцом Bellator в полусреднем весе Остином Вандерфордом.

Пейдж Ванзант
UFC
ММА
10
4
Читайте также
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Кубок РПЛ против нового Кубка России: какой турнир круче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уф, какой красивый животик»: Нугуманова выложила фото в коротких шортах

Гимнастка Канаева похвасталась растяжкой, запрокинув ногу за голову
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости