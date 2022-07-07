Секс-символ ММА оседлала дерево в золотых трусиках

Девушка-боец ММА Ванзант показала фото в нижнем белье на дереве

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новый пост в своих соцсетях. 28-летняя американская спортсменка показала подписчикам фотосессию в золотом купальнике на дереве.

На трех из четырех снимков Ванзант лежит на спине на дереве. При этом одно фото сделано так, что девушка сидит верхом на бревне.

Пейдж Ванзант. Личные соцсети Пейдж Ванзант

Ранее девушка выложила в Сеть фотографии в нижнем белье и колготках. Ее называют секс-символом ММА.

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас 11 июля 2020 года на UFC 251.

Пейдж Ванзант. Личные соцсети Пейдж Ванзант

Ванзант в браке с 2018 года с бойцом Bellator в полусреднем весе Остином Вандерфордом.